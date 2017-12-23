Рождественская ёлка стоит на рынке не менее 160 леев
Hа Центральном рынке ёлки стоят не менее 160 леев. Большинство из них привезены из лесных питомников страны, передаёт IPN.
Hа Центральном рынке ёлки стоят не менее 160 леев. Большинство из них привезены из лесных питомников страны, передаёт IPN.
Ёлка, поставленная в горшок с песком или зёмлей (без корней), обойдётся в 200 леев. Стоимость ели с корнями достигает 300 леев. Цены зависят от высоты ёлки и количества имеющихся у неё ветвей.
По данным агентства «Moldsilva», в этом году на продажу к Рождеству выставлено почти 58 тысяч елей. Срезать их начали в середине декабря, а цена в питомниках составляет 36 леев/метр в случае ели и 25 леев/метр — в случае сосны.
Импортные ели стоят дороже. В пунктах продажи елей в столице ёлка высотой около 1,2 метра, привезённая из Нидерландов, стоит 600 леев.