Рождественская ёлка стоит на рынке не менее 160 леев

Ёлка, поставленная в горшок с песком или зёмлей (без корней), обойдётся в 200 леев. Стоимость ели с корнями достигает 300 леев. Цены зависят от высоты ёлки и количества имеющихся у неё ветвей.

По данным агентства «Moldsilva», в этом году на продажу к Рождеству выставлено почти 58 тысяч елей. Срезать их начали в середине декабря, а цена в питомниках составляет 36 леев/метр в случае ели и 25 леев/метр — в случае сосны.