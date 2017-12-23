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23 декабря, источник: Noi.md

Рождественская ёлка стоит на рынке не менее 160 леев

Hа Центральном рынке ёлки стоят не менее 160 леев. Большинство из них привезены из лесных питомников страны, передаёт IPN.

Источник: Noi.md
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Ёлка, поставленная в горшок с песком или зёмлей (без корней), обойдётся в 200 леев. Стоимость ели с корнями достигает 300 леев. Цены зависят от высоты ёлки и количества имеющихся у неё ветвей.

По данным агентства «Moldsilva», в этом году на продажу к Рождеству выставлено почти 58 тысяч елей. Срезать их начали в середине декабря, а цена в питомниках составляет 36 леев/метр в случае ели и 25 леев/метр — в случае сосны.

Импортные ели стоят дороже. В пунктах продажи елей в столице ёлка высотой около 1,2 метра, привезённая из Нидерландов, стоит 600 леев.

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