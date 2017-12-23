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23 декабря, источник: БЕЛТА

Медвежья свита и 1200 лошадиных сил под капотом — главный Дед Мороз возглавил шествие по Минску

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи сказочных персонажей, кортеж из светящихся тракторов и медвежья свита — так в Минске прошло праздничное театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое возглавил самый настоящий Дед Мороз, передает корреспондент БЕЛТА.

Фоторепортаж
Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в МинскеФинишировала нарядная процессия у Дворца спорта.

К вечеру движение транспорта по маршруту шествия — пл. Независимости, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей — было перекрыто. Вдоль этих улиц начали выстраиваться в ожидании компании и семьи, кое-кто даже запасся термосами с горячим чаем или кофе.

А больше всего зрителей разогревалось танцами и песнями у небольшой сцены на площади Независимости. Здесь перед шествием был организован небольшой концерт и колонна за колонной выстраивались сказочные дедушки-волшебники, их внучки и помощники из всех районов города, от знаковых столичных предприятий и организаций.

Стоило кому-нибудь «отбиться» от команды — и его тут же захватывали в плен желающие сфотографироваться. Конечно, никто не мог пройти, не сделав селфи, мимо девяти украшенных праздничной иллюминацией тракторов, которые в нынешнем году выбрал для себя в качестве эскорта главный Дед Мороз страны.

«На чем мы только не приезжали к минчанам, — вспомнила Снегурочка. — И запряженная лошадьми карета была, и кабриолет».

И в этот раз добрый волшебник снова решил удивить народ.

«Мы с внученькой постарались: выбрали колесницу, которую везут сразу 1200 лошадей. Это гордость нашей страны — трактор “Беларус”. Так что, друзья мои, Дедушка в этом году ко всем обязательно успеет, проедет по любой местности», — сказал он.

А Снегурочка подхватила: «Я думаю, всем Дедушкам Морозам и Снегурочкам не только нашей страны, но и во всем мире хватит таких железных коней, чтобы быстрее попасть к маленьким мальчикам и девочкам и поздравить их».

Наконец, участники шествия, скандируя «Дед Мо-роз!», вызвали главных героев торжества к сцене. К удивлению зрителей мерцающие «Беларусы» выезжали к публике в окружении медвежьей свиты. Переваливаясь с лапы на лапу, впереди машин топали более чем двухметровые ростовые куклы белого и бурого медведей, а также панда.

Фоторепортаж
Елочный базар возле Дворца спорта в МинскеОрганизован центральный елочный базар.

Когда вся честная компания собралась на сцене, зрители уже с нетерпением ждали старта шествия, а потому с особым рвением скандировали просьбу «Елочка, гори!» После чего засияла огнями не только ель на площади Независимости. Зажглась вся праздничная иллюминация Минска. И телефоны, которые все уже давно держали на изготовке, тут же начали запечатлевать на фото волшебство в городе и счастливые лица детей, родителей, друзей, влюбленных.

Под новогодние песни шествие двинулось по проспекту Независимости. И не просто так, а пританцовывая. Даже трактора выделывали различные па под аплодисменты зрителей. Кто-то следовал за сказочными персонажами по их маршруту, кто-то ждал по пути следования.

В районе кинотеатра «Центральный» отделившийся от других Дедов Морозов волшебник скрашивал ожидание детей, доставая из своего красного мешка конфеты и потчуя ими ребят. На ул. Ленина толпа зрителей стала еще больше. Порой с разных сторон звучали поздравления с Новый годом — так некоторым хочется приблизить самый любимый и долгожданный праздник. Люди грели друг друга объятиями, пританцовывали, зажигали бенгальские огни, пытались поймать на фото мигание иллюминации, превратившей небо над ул. Ленина в мерцающее звездами-вспышками полотно.

А еще играли в снежки.

«Из тех, что были в последнее время, это самый красивый Новый год. Потому что снежный», — объяснили двое мальчишек, вытряхивая из капюшонов снежные снаряды.

Пока толпа приветствовала ряженых вдоль улиц, у Дворца спорта уже шло гуляние — с ярмаркой, играми, конкурсами, песнями. Многие в онлайн-режиме наблюдали за шествием на большом экране торгово-развлекательного центра «Галерея Минск» и самой площадке Дворца спорта.

Трансляция также шла на территории Верхнего города. Так что момент прибытия сказочного шествия с вальсом тракторов и золотыми фонтанами фейерверков никто не пропустил. Главный Дед Мороз и Снегурочка приветствовали публику, выйдя из кабины, и в компании кукол семейства Барбоскиных и прочих персонажей мультфильмов дали старт танцевальному флешмобу.

А некоторые зрители, тем временем, обступили дедморозовский подряд фабрики «Коммунарка». Ведь конфеты из мешка волшебника — совсем не то, что в магазине. Это особенный подарок. Даже взрослые начали поддаваться всеобщему ожиданию чуда. И поэтому с жадностью ловили золотой дождь пневмофейерверка, который осыпал зрителей на площади вместо снега. Ведь Дед Мороз сказал, что у всех, кто поймает «золотинку», желание сбудется. А добрый волшебник никогда не врет.

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