Кадыров зарегистрировался в чеченском аналоге Instagram

Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении. Сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики.

Согласно данным сайта «За честный бизнес», Магомед Эсханов является генеральным директором фирмы «Майли». Деятельность компании обозначена как рекламная. Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Грозном в январе 2017 года.

Ранее в субботу Кадыров сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали, но в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть Mylistory, которая «ни в чем не уступает заморским». По его словам, она полноценно заработает в начале 2018 года.