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23 декабря, источник: Lenta.Ru

Кадыров зарегистрировался в чеченском аналоге Instagram

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров зарегистрировался в социальной сети Mylistory. Об этом в субботу, 23 декабря, он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Приложение соцсети также появилось в App Store. Его разработчиком указан Магомед Эсханов.

Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении. Сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики

Согласно данным сайта «За честный бизнес», Магомед Эсханов является генеральным директором фирмы «Майли». Деятельность компании обозначена как рекламная. Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Грозном в январе 2017 года.

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Ранее в субботу Кадыров сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали, но в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть Mylistory, которая «ни в чем не уступает заморским». По его словам, она полноценно заработает в начале 2018 года.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки» по указанию Госдепа США.

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