В Бресте зажгли главную городскую елку

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Фоторепортаж Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске Финишировала нарядная процессия у Дворца спорта.

«Мы обсуждали вариант отмены сегодняшнего праздника из-за погодных условий. Мы не предполагали, что такое количество людей, несмотря на все эти вызовы природы, придет сегодня на главную площадь, чтобы открыть главную елку города Бреста. С таким настроением, с такими людьми мы преобразим наш город. Я в этом не сомневаюсь», — заявил на празднике председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

На площади выступили танцевальные и музыкальные коллективы. Дедов Морозов и Снегурочек доставили на праздник на служебных автомобилях МЧС, милиции, скорой помощи, а также на военном грузовике 38-й десантно-штурмовой бригады. Завершилось мероприятие фаер-шоу.

Мэр Рогачук сообщил, что в перспективе иллюминации в городе станет больше — не только праздничной, но и повседневной.