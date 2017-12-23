В Бресте зажгли главную городскую елку
БРЕСТ, 23 дек — Sputnik. Главную новогоднюю елку Бреста украсили логотипами к 1000-летию, торжественное мероприятие могло не состояться
БРЕСТ, 23 дек — Sputnik. Главную новогоднюю елку Бреста украсили логотипами к 1000-летию, торжественное мероприятие могло не состояться
«Мы обсуждали вариант отмены сегодняшнего праздника
На площади выступили танцевальные и музыкальные коллективы. Дедов Морозов и Снегурочек доставили на праздник на служебных автомобилях МЧС, милиции, скорой помощи, а также на военном грузовике 38-й
Мэр Рогачук сообщил, что в перспективе иллюминации в городе станет больше — не только праздничной, но и повседневной.
«Ежегодно мы стараемся украсить наш город как можно ярче к этому замечательному празднику. Ровно год назад я обещал, что площадь Ленина засияет по периметру. Наша задача — чтобы засиял весь наш город по всем магистралям, чтобы были освещены достаточно ярко даже самые дальние микрорайоны», — отметил глава города.