Житель Канады выиграл в лотерею 47 млн долларов

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Имя счастливчика, выигравшего в национальную лотерею Lotto Max, пока не разглашается, передают информагентства. Выигрышными номерами стали 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число — 36.

Согласно правилам канадских лотерей, для получения выигрыша нужно предъявить билет и не препятствовать тому, чтобы имя победителя стало достоянием общественности.