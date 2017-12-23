Житель Канады выиграл в лотерею 47 млн долларов
Житель канадской провинции Квебек стал счастливым обладателем 60 млн канадских долларов (что эквивалентно 47 млн американских).
Житель канадской провинции Квебек стал счастливым обладателем 60 млн канадских долларов (что эквивалентно 47 млн американских).
Имя счастливчика, выигравшего в национальную лотерею Lotto Max, пока не разглашается, передают информагентства. Выигрышными номерами стали 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30.
Согласно правилам канадских лотерей, для получения выигрыша нужно предъявить билет и не препятствовать тому, чтобы имя победителя стало достоянием общественности.
В рождественском розыгрыше также спрятали 32 утешительных приза — по 780 тыс. долларов каждый. 16 из них, как сообщают организаторы, уже разыграли.