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23 декабря, источник: БЕЛТА

Житель Канады выиграл в лотерею 47 млн долларов

Житель канадской провинции Квебек стал счастливым обладателем 60 млн канадских долларов (что эквивалентно 47 млн американских).

Источник: БЕЛТА

Имя счастливчика, выигравшего в национальную лотерею Lotto Max, пока не разглашается, передают информагентства. Выигрышными номерами стали 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30. Бонус-число — 36.

Согласно правилам канадских лотерей, для получения выигрыша нужно предъявить билет и не препятствовать тому, чтобы имя победителя стало достоянием общественности.

В рождественском розыгрыше также спрятали 32 утешительных приза — по 780 тыс. долларов каждый. 16 из них, как сообщают организаторы, уже разыграли.

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