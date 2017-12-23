Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Полупрозрачный наряд невесты принца Гарри возмутил британцев
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Охота на «Огайо»: Авиация ВМФ России выслеживает подлодки США
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
СМИ: 30-летняя дочь Салтыковой стала копией знаменитой мамы
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Обидно
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
8Москва преобразилась к празднику
23 декабря, источник: Informburo.kz

Швейцарский фотограф заказал банкноту в 500 тенге с чайкой на eBay

Швейцарский фотограф Марсель Буркхард, обвинявший Нацбанк Казахстана в нарушении авторских прав, заказал банкноты с изображением чайки на eBay. Об этом автор фото птицы сообщил на своей странице в Facebook.

Источник: Informburo.kz
Читайте также
Не только чайка, но и черепаха: Нацбанк обвинили в очередном плагиате

«Сюрприз на Рождество! Сегодня я получил первые банкноты с чайкой из Казахстана. Я купил это на eBay», — написал Марсель Буркхард.

В комментариях под постом фотограф рассказал, что заказал 500 тенге себе на память. О стоимости посылки Марсель Буркхард не сообщил, отметил лишь, что эта история имеет душевное значение для него.

О том, что швейцарский фотограф узнал свою чайку на новой казахстанской банкноте в 500 тенге, стало известно благодаря его публикациям в Facebook. Фотограф написал, что удивлён тем, что Нацбанк отрицает нарушение авторских прав, и намерен защитить их в предусмотренном законом порядке.

Позже автор фото удалил все свои посты с претензиями к Нацбанку Казахстана.

В свою очередь, Национальный банк РК сообщил, что официальное обращение Марселя Буркхарда не поступало. В Нацбанке заверили, что при его поступлении оно будет рассмотрено в установленном законодательством порядке. В финрегуляторе в очередной раз сообщили, что элементы, изображаемые на банкнотах и монетах, отрисовываются дизайнерами Национального банка РК вручную.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Швейцарский фотограф заказал банкноту в 500 тенге с чайкой на eBay
Меркель и Макрон призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России
Сенатор: скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд за освобождение
Парламент Чечни бойкотировал Instagram из-за блокировки Кадырова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России Загитова триумфально выиграла чемпионат России, Сотскова показала, что ее стоит бояться, а 14-летняя Косторная взяла бронзу "на перспективу"
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь