Швейцарский фотограф заказал банкноту в 500 тенге с чайкой на eBay

Источник: Informburo.kz

«Сюрприз на Рождество! Сегодня я получил первые банкноты с чайкой из Казахстана. Я купил это на eBay», — написал Марсель Буркхард.

В комментариях под постом фотограф рассказал, что заказал 500 тенге себе на память. О стоимости посылки Марсель Буркхард не сообщил, отметил лишь, что эта история имеет душевное значение для него.

О том, что швейцарский фотограф узнал свою чайку на новой казахстанской банкноте в 500 тенге, стало известно благодаря его публикациям в Facebook. Фотограф написал, что удивлён тем, что Нацбанк отрицает нарушение авторских прав, и намерен защитить их в предусмотренном законом порядке.

Позже автор фото удалил все свои посты с претензиями к Нацбанку Казахстана.