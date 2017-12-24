Певица из Воронежа победила в шоу «Большая опера»

23 декабря финишировал пятый сезон телепроекта «Большая опера», в котором участвовала выпускница колледжа имени Ростроповичей Полина Шамаева. Наша 30-летняя землячка более 20 лет пела в хоре, имеет специальность хоровое дирижирование, но уже второй сезон исполняет сольные партии в столичном театре «Новая опера», в том числе мужские! И такая удача — Полина не просто прошла в престижный проект, но и стала его победительницей, собрав самые высокие оценки жюри и больше всех зрительских голосов.