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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Певица из Воронежа победила в шоу «Большая опера»

Пятый сезон проекта выиграла Полина Шамаева.

Источник: vrn-uk.ru

23 декабря финишировал пятый сезон телепроекта «Большая опера», в котором участвовала выпускница колледжа имени Ростроповичей Полина Шамаева. Наша 30-летняя землячка более 20 лет пела в хоре, имеет специальность хоровое дирижирование, но уже второй сезон исполняет сольные партии в столичном театре «Новая опера», в том числе мужские! И такая удача — Полина не просто прошла в престижный проект, но и стала его победительницей, собрав самые высокие оценки жюри и больше всех зрительских голосов.

Полина Шамаева выступала в родном городе в начале апреля в рамках проекта филармонии «Воронежские имена». Теперь земляки смогут услышать меццо-сопрано Полины Шамаевой перед Новым годом на ТВ: 27 декабря в Московской консерватории пройдет гала-концерт победителей и финалистов этого и прошлых сезонов «Большой оперы», а его запись покажут 30 декабря в 21.00 на канале «Россия К».

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