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15:00 (мск), источник: РИА Крым

В ГИБДД Крыма рассказали, как обезопасить детей на дорогах во время каникул

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Во время каникул сотрудники ГИБДД Крыма фиксируют резкий рост числа ДТП с участием детей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РК Наталья Кашкарова.

Чтобы снизить этот уровень, сотрудники автоинспекции перед зимними каникулами провели массовые родительские собрания в крымских школах. Их участниками стали около 100 тыс родителей.

«Во время летних каникул мы пронаблюдали резкий рост детского дорожно-транспортного травматизма в период, когда дети находились на полном попечении родителей. Когда дети в школах — учителя контролируют, чтобы они надевали световозвращающие элементы, мы создаем родительские патрули для того, чтобы контролировать переход детьми проезжей части, когда они идут в школу и из школы», — сказала она.

Наталья Кашкарова отмечает, что ребенку необходимо рассказывать о правилах дорожного движения и об использовании световозвращающих элементов на дорогах, которые могут спасти жизнь. При этом необходимо демонстрировать, как эти элементы работают. Такие наглядные примеры быстро запоминаются, особенно если речь идет о малышах. Именно так, по ее словам, строятся уроки по безопасности дорожного движения, которые инспекторы проводят в крымских школах.

«Когда мы приходим к детям, всегда приносим световозрващающие элементы. Наклеиваем элемент на черный рюкзак, направляем вспышку на эту наклейку и фотографируем. Когда показываем, насколько не видно рюкзак и видно световозращающий элемент в темноте, тогда у детей много восторга, и они понимают, что круто быть заметным пешеходом на дороге. Самые маленькие пешеходы у нас очень ответственно к этому подходят, потому что человек, когда о чем-то новом узнает, ему хочется это применять и использовать», — заметила она.

Большое значение имеет и то, как ведут себя на дороге сами родители, подчеркнула Наталья Кашкарова. Один поступок может свести на нет любые усилия инспекторов ГИБДД.

«Если родитель своим примером показал, как не нужно делать, то все, наша работа перечеркивается», — заявила она.

Особое внимание, по словам сотрудника ГИБДД, необходимо уделять также безопасности при перевозке детей, не игнорировать закон и использовать удерживающие устройства. «В этом году на территории Республики Крым погибло 12 детей, 11 из которых были дети-пассажиры», — привела статистические данные Кашкарова.

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