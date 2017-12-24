Зимний Арбат откроется в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Об открытии полюбившегося жителям столицы Арбата сообщили в акимате района «Сарыарка» Астаны, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Об открытии полюбившегося жителям столицы Арбата сообщили в акимате района «Сарыарка» Астаны, передает МИА «Казинформ».
«Мы рады сообщить вам, что сегодня в 15:00 всеми любимый столичный Арбат снова распахнёт свои двери. В канун празднования Нового года в 10 полуюртах будет представлен большой ассортимент новогодней продукции: елки, игрушки, украшения, угощения и так далее. Всех приглашаем посетить зимний Арбат!» — сообщили в акимате столичного района.
Режим работы Арбата — с 15:00 до 18:00.