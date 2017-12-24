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15:30 (мск), источник: Kazinform

Зимний Арбат откроется в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Об открытии полюбившегося жителям столицы Арбата сообщили в акимате района «Сарыарка» Астаны, передает МИА «Казинформ».

«Мы рады сообщить вам, что сегодня в 15:00 всеми любимый столичный Арбат снова распахнёт свои двери. В канун празднования Нового года в 10 полуюртах будет представлен большой ассортимент новогодней продукции: елки, игрушки, украшения, угощения и так далее. Всех приглашаем посетить зимний Арбат!» — сообщили в акимате столичного района.

Режим работы Арбата — с 15:00 до 18:00.

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