Зимний Арбат откроется в Астане

«Мы рады сообщить вам, что сегодня в 15:00 всеми любимый столичный Арбат снова распахнёт свои двери. В канун празднования Нового года в 10 полуюртах будет представлен большой ассортимент новогодней продукции: елки, игрушки, украшения, угощения и так далее. Всех приглашаем посетить зимний Арбат!» — сообщили в акимате столичного района.