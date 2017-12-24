В Петербурге миновала угроза подъема уровня воды в Неве

Ранее сообщалось, что 23 декабря в 12.00 мск в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до уровня критической отметки началось маневрирование затворов КЗС на судопропускном сооружении С2 и водопропускных сооружениях. В 14.30 субботы затворы судопропускного сооружения С1 были приведены в положение «закрыто».