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14:43 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге миновала угроза подъема уровня воды в Неве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрывали из-за угрозы подъема уровня воды, открыли, сообщает дирекция КЗС.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что 23 декабря в 12.00 мск в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до уровня критической отметки началось маневрирование затворов КЗС на судопропускном сооружении С2 и водопропускных сооружениях. В 14.30 субботы затворы судопропускного сооружения С1 были приведены в положение «закрыто».

«Ранее задействованные затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приведены в штатное положение в 06.00 мск 24 декабря», — говорится в сообщении.

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