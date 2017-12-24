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16:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев возмутила укладка асфальта в лужу

Дорожники провели работы на улице Суворова.

Воронежцы пожаловались на дорожников, уложивших асфальт в лужу на улице Суворова в Железнодорожном районе. Один из горожан опубликовал фото в группе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте» в воскресенье, 24 декабря. Автор снимков написал, что «дорожники не меняются».

В комментариях под постом воронежцы сразу же разделились на два лагеря. Одни встали на сторону дорожников и написали, что «лучше уж такой асфальт, чем дыра, в которую можно влететь и пробить колесо или погнуть диск» и «рабочие всего лишь выполняли поручения начальства». Другие заявили, что смысла в таком ремонте нет и всё «отлетит уже к весне», да и «укладывать горячий асфальт нужно при среднесуточной температуре выше +5».

Зимой 2016 года воронежцы неоднократно сталкивались с подобным ремонтом. В начале декабря прошлого года горожане пожаловались на дорожников, укладывающих тротуар и бордюр в снег на улице Ломоносова. Работы проводились во время небольшого снегопада при -7 градусах. Правда тогда в мэрии заявили, что дорожники укладывали тротуарную плитку и бордюры без нарушения технологий.

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