Воронежцев возмутила укладка асфальта в лужу

Воронежцы пожаловались на дорожников, уложивших асфальт в лужу на улице Суворова в Железнодорожном районе. Один из горожан опубликовал фото в группе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте» в воскресенье, 24 декабря. Автор снимков написал, что «дорожники не меняются».

В комментариях под постом воронежцы сразу же разделились на два лагеря. Одни встали на сторону дорожников и написали, что «лучше уж такой асфальт, чем дыра, в которую можно влететь и пробить колесо или погнуть диск» и «рабочие всего лишь выполняли поручения начальства». Другие заявили, что смысла в таком ремонте нет и всё «отлетит уже к весне», да и «укладывать горячий асфальт нужно при среднесуточной температуре выше +5».