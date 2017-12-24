Зима отменяется — шымкентцы радуются необычно теплой погоде
Жители Шымкента похвастались погодой. За неделю до Нового года в городе почти весна — 18 градусов тепла, передает Tengrinews.kz.
Жители Шымкента похвастались погодой. За неделю до Нового года в городе почти весна — 18 градусов тепла, передает Tengrinews.kz.
Житель солнечного города прислал в редакцию видео в доказательство того, что в городе по весеннему тепло сегодня.
Отметим, в Алматы и Астане сегодня также наблюдается теплая погода. Так, по данным синоптиков, в Алматы сегодня +3 градуса, в Астане -1 градус.
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