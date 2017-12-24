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15:38 (мск), источник: Tengrinews

Зима отменяется — шымкентцы радуются необычно теплой погоде

Жители Шымкента похвастались погодой. За неделю до Нового года в городе почти весна — 18 градусов тепла, передает Tengrinews.kz.

Житель солнечного города прислал в редакцию видео в доказательство того, что в городе по весеннему тепло сегодня.

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Отметим, в Алматы и Астане сегодня также наблюдается теплая погода. Так, по данным синоптиков, в Алматы сегодня +3 градуса, в Астане -1 градус.

Согласно прогнозу «Казгидромета», 24 декабря на большей части страны ожидаются осадки, лишь на востоке, юго-востоке погода без осадков. Местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра.

«В Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, днем местами ветер 15−20, в Жамбылской области порывы 23 метра в секунду. В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами метель, туман, днем местами ветер 15−20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами гололед. В Южно-Казахстанской области ночью местами туман, днем усиление ветра 15−20 метров в секунду. В Атырауской, Мангистауской областях местами туман, гололед. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, ветер. Днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15−20 метров в секунду», — сообщают синоптики.

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