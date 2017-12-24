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16:44 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и ветра

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявили штормовое предупреждение в Воронеже и области из-за сильного снега и усиления ветра до 20 м/с.

Источник: Агентство «Москва»

Непогода ожидается с 15:00 воскресенья, 24 декабря, до 6:00 понедельника, 25 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Спасатели порекомендовали воронежцам и жителям области не выходить на улицу и не оставлять детей без присмотра. При нахождении на улице следует обходить слабо укреплённые конструкции, не приближаться к оборвавшимся электропроводам и стенам домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Кроме того, не стоит парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами, недостроенными зданиями.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам: 101 или 112, или по телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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