В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и ветра

Спасатели порекомендовали воронежцам и жителям области не выходить на улицу и не оставлять детей без присмотра. При нахождении на улице следует обходить слабо укреплённые конструкции, не приближаться к оборвавшимся электропроводам и стенам домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Кроме того, не стоит парковать автомобили рядом с деревьями, рекламными щитами, недостроенными зданиями.