Грузинское гостеприимство: сколько жилья можно купить в Тбилиси, продав двушку в Москве

Экономический рост и нестабильный лариСегодня Грузия является лидером по экономическом росту в своем регионе. В октябре экономика страны выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономический рост происходит за счет высоких экспортных показателей и растущего туризма, говорят в Европейском банке реконструкции и развития. Также на протяжении последних двух лет стабильно растут инвестиции в экономику страны. Так, в третьем квартале они выросли на 17,3% до 594,5 млн. долларов, сообщили в национальной службе статистике. На фоне растущей экономики развивается и строительная отрасль, которая занимает второе место по числу иностранных инвестиций. В отрасль в третьем квартале было вложено 116,2 млн. долларов. При этом, несмотря на позитивные тенденции, строители до сих пор ощущают отголоски резкого падения лари к доллару, случившегося несколько лет назад. Тогда стоимость квартир выросла вдвое в перерасчете на национальную валюту, как и долговая нагрузка на строителей, и рынок новостроек оказался в затруднительном положении. На иностранных покупателях эти колебания почти не отразились, а вот спрос со стороны местных жителей снизился."Многие участники рынка отмечают, что спрос в 2017 году снизился. Одна из причин — низкая покупательная способность, вызванная слабым курсом лари — в 2015 году произошла девальвация, и новая волна обесценивания валюты была зафиксирована этой осенью, — рассказал эксперт по зарубежной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова. Строительный бизнес оказался в сложном положении, так как стоимость возведения зданий подорожала из-за роста цен на арматуру, но цены поднять нельзя из-за низкого спрос, пояснила эксперт. Иностранцы поддерживают спросСпрос на недвижимость в Грузии поддерживают иностранные покупатели, которые в основном интересуются жильем в Тбилиси, Батуми и на горнолыжных курортах. «Растет спрос на покупку жилья со стороны иностранцев, особенно на недвижимость у моря. Недвижимость в целом каждый год дорожает на 5−10%. а вот спрос со стороны местных жителей снизился.»Мnbsp;— рассказывает директор грузинского агентства недвижимости «GEOKRAVEC» Real Estate Agency Иосиф Путкарадзе. Большим спросом в Грузии пользуются квартиры в новостройках — здесь и выбор больше, и жилье современное. Наиболее популярны квартиры площадью 40−60 кв. м. Недвижимость в Грузии, как правило, продается в «черном каркасе» — без отделки и со свободной планировкой. Покупатель сам решает, сколько комнат будет в его квартире. Однако, застройщик может под запросы покупателя предложить опцию жилью «под ключ», рассказывает Иосиф Путкарадзе. Стоит отметить, что в Грузии цена квартиры будет зависеть от этажа, чем выше этаж — тем дороже квартира. Например, студия площадью 30−35 кв. м. на 4−6 этажах будет стоить от 35. тыс. долларов, а на самых высоких этажах достигать 50 тыс. долларов, говорит он. На вторичном рынке покупателей привлекают варианты в исторических домах. Но стоит отметить, что таких предложений немного. Часто в старый фонд инвестируют, надеясь на дальнейшее предложение от девелоперов, выкупить подобные площадки под строительство.350 доллара за квадратный метрСейчас недвижимость растет в цене. Так, по данным Росриэлт, цены на квартиры в Грузии с ноября 2016 по ноябрь 2017 выросли на 10%. В Тбилиси стоимость квадратного метра с июня 2016 по июнь 2017 выросла на 15% в лари (с 1 829 до 2 098) или на 4% в долларах (с 836 до 870), подсчитали в Real Estate Market Laboratory. Несмотря на это, цены на недвижимость в Грузии достаточно низкие по московским меркам. Стоимость кв. м. жилья начинается от 350 долларов и исчисляется несколькими тысячами. Поэтому если вы недавно выручили на продаже московской двухкомнатной квартиры 10 млн. рублей, то в Грузии можно на эту сумму и апартаменты у моря купить, и квартиру на горнолыжном курорте. Кроме привлекательных цен, Грузия готова одарить еще невысокими налогами: налог на недвижимость — 0−1%, налог на доход от сдачи в аренду — 5%, налог на прирост капитала отсутствует, если срок владения превышает два года, рассказывает Юлия Кожевникова. Чтобы получить вид на жительство, нужно вложить в недвижимость более 100 тыс. долларов (3,5 млн. рублей). Грузия также может порадовать высокой арендной доходностью, особенно на морских курортах — около 7%. К минусам покупки недвижимости в Грузии можно отнести — нестабильную валюту и экономику, считает эксперт по зарубежной недвижимости Tranio. Кроме этого, цены предложения часто бывают завышенными. Также при покупке квартиры в новостройке нужно обращать внимание на то, сдан дом в эксплуатацию или нет. Для Грузии, как и для России, также актуальна проблема обманутых дольщиков. Поэтому при покупке жилья на этапе котлована есть вероятность попасть в их число. Гостеприимная столица и «вкусные» ценыГостеприимная столица Грузии является одним из самых популярных городов для покупки недвижимости среди иностранцев. Это объясняется инвестиционной привлекательностью — возможностью заработать на аренде на фоне растущего турпотока. За возможность стать жителем города с многовековой истории на берегу реки Куры нужно заплатить от 400 до 3,5 тыс. долларов (24 тыс. рублей до 205 тыс. рублей). Что в разы ниже, по сравнению с московскими ценами Наибольшим спросом пользуются квартиры в Старом Тбилиси, большинство таких квартир сдаются посуточно. Например, снять квартиру в центре города можно от 1,7−3 тыс. рублей. По данным Prian.ru, трехкомнатную квартиру в клубном доме в Старом Тбилиси площадью 93 кв. м. можно купить за 74,4 тыс. евро (5,1 млн. рублей). По цене московской «двушки» в Тбилиси можно стать обладателем пентхауса в 255 кв. м. Апартаменты площадью 32 кв. м. в строящемся многофункциональном комплексе в центре города предлагают за 36 тыс. евро (2,5 млн. рублей) и обещают окупаемость за 5 лет. С бюджетом московской «двушки» можно купить четыре таких студии. Море или горы Если вы хотите, квартиру у моря или с видом на него, то тогда нужно покупать недвижимость в Батуми. Город наравне с Тбилиси пользуется спросом у зарубежных покупателей, и является популярным курортным местом. В Батуми минимальная стоимость за «квадрат» недвижимости начинается от 300 долларов до 3,5 тыс. долларов. Чаще всего покупатели выбирают центральную часть Батуми, которая в основном состоит из новых домов. Наиболее популярны квартиры площадью 40−60 кв. м. в домах гостиничного типа. Как правило, а вот спрос со стороны местных жителей снизился."Мапример, сдавая у моря студию площадью 30−35 кв. а вот спрос со стороны местных жителей снизился."Мза курортный сезон (с 1 мая по 1 октября) можно заработать 4−6 тыс. долларов. Стоить такая недвижимость будет в среднем 35 тыс. долларов", — рассказывает Иосиф Путкарадзе. В не сезон загруженность квартиры будет составлять 40%, добавляет он. Согласно Prian.ru, «двушку» на первой линии площадью 45 кв. м. можно купить за 35 тыс. евро (2,4 млн. рублей). Апартаменты в 50 «квадратов» с мебелью и техникой в строящемся апарт-комплексе у моря предлагают за 38 тыс. евро (2,6 млн. рублей). Не хотите море — хотите горы, Грузия и тут не подведет, за такой недвижимостью лучше всего отправится в курортный Гудаури. Средняя цена кв. м. здесь выше, чем в Тбилиси и Батуми. Как правило, ниже тысячи долларов недвижимость здесь не купить. Однако, есть возможность заработать на аренде, особенно в зимней сезон. Зато в Гудаури новые канатные дороги и трассы, развита инфраструктура.