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14:35 (мск), источник: VN.ru

В Новосибирск идут метели и порывистый ветер

В ближайшие сутки, 25 декабря, в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. МЧС предупреждает о метелях, порывистом ветре и заносах на дорогах.

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В Новосибирске днем 25 декабря и в течение суток 26 декабря ожидается похолодание с резким ухудшением погодных условий. МЧС предупреждает о мокром снеге, ухудшении видимости, порывистом ветре до 22 метров в секунду.

На дорогах возможны заносы, местами гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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