В Новосибирск идут метели и порывистый ветер
В ближайшие сутки, 25 декабря, в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. МЧС предупреждает о метелях, порывистом ветре и заносах на дорогах.
В ближайшие сутки, 25 декабря, в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. МЧС предупреждает о метелях, порывистом ветре и заносах на дорогах.
В Новосибирске днем 25 декабря и в течение суток 26 декабря ожидается похолодание с резким ухудшением погодных условий. МЧС предупреждает о мокром снеге, ухудшении видимости, порывистом ветре до 22 метров в секунду.
На дорогах возможны заносы, местами гололедица, предупреждает ГУ МЧС России по Новосибирской области.