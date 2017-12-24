На Рождество объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 25 декабря. По юго-западу страны ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

В течение дня прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части Беларуси ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Возможен дождь.

Ночью и утром температура воздуха составит от — 4 до + 1. Во второй половине дня — от — 1 до + 4. На юге страны днем до + 9 градусов.