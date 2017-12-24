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15:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На Рождество объявлен оранжевый уровень опасности

25 декабря в Беларуси ожидаются порывистый ветер и мокрый снег с дождем.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 25 декабря. По юго-западу страны ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

В течение дня прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части Беларуси ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Возможен дождь.

Ночью и утром температура воздуха составит от — 4 до + 1. Во второй половине дня — от — 1 до + 4. На юге страны днем до + 9 градусов.

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