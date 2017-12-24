Необычные костюмы на новогодних елках в Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Третий год подряд
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Третий год подряд
Необычные костюмы шьют для своих воспитанников педагоги Айыртауской
В 2016 году воспитанница этой же школы Милана Сафиярова приехала на елку в костюме «Экспо-2017» и тоже получила главный приз.
На нынешней елке ребята из этой школы Алина Богданова и Андрей Яндимиров представили костюмы «Астана — символ Независимости» и «Рухани жаңғыру». На их изготовление тоже ушло не менее месяца.
В Костанае на праздник пришли ханы, бии, батыры и «Золотой человек».
Ученик 7 класса Аркалыкской средней школы Асыкбай Акжол говорит, что идею костюма давно вынашивал. Когда узнал, что поедет на президентскую елку, попросил маму сшить его. За три дня необычный костюм был готов.
Были на елках и мультяшные герои и сказочные персонажи. В Павлодаре на новогоднем празднике наблюдали даже «инопланетян».