Необычные костюмы на новогодних елках в Казахстане

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Фоторепортаж Как Алматы украсили к праздникам на 175 млн тенге В обновленном городе — стильные украшения к Новому году.

Необычные костюмы шьют для своих воспитанников педагоги Айыртауской школы-интерната. В 2015 году главный приз вручили Ангелине Шульгиной, костюм которой назывался «Королева независимости». Украшала его светодиодная иллюминация, более ста страз, тысячи жемчужных бусин и пайеток. На пошив костюма ушёл целый месяц.

В 2016 году воспитанница этой же школы Милана Сафиярова приехала на елку в костюме «Экспо-2017» и тоже получила главный приз.

На нынешней елке ребята из этой школы Алина Богданова и Андрей Яндимиров представили костюмы «Астана — символ Независимости» и «Рухани жаңғыру». На их изготовление тоже ушло не менее месяца.

В Костанае на праздник пришли ханы, бии, батыры и «Золотой человек».

Ученик 7 класса Аркалыкской средней школы Асыкбай Акжол говорит, что идею костюма давно вынашивал. Когда узнал, что поедет на президентскую елку, попросил маму сшить его. За три дня необычный костюм был готов.