Выходить на лед запретили в трех областях Беларуси

Источник: Sputnik.by

На текущей неделе в разных регионах Беларуси утонули несколько рыбаков, которые провалились на тонком льду. В минувшую субботу в Докшицком районе сотрудники МЧС спасли из воды двоих тонущих рыбаков, которые по тонкому льду отошли от берега на 400 метров. Спасенными оказались 46-летний минчанин и 64-летний житель Полоцка.

По информации спасателей, запрет входа на лед уже введен Витебской, Минской и Могилевской областях. Запрет будет действовать до тех пор, пока толщина льда не станет безопасной для хождения.

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Специалисты пояснили, температура воздуха 0 градусов держится подряд трое суток, то прочность льда уменьшается на 25 процентов. По их словам, когда на льду появляется вода, то прочность его падает 2−3 раза.

«Следует обращать внимание на цвет льда. Прочный лед — голубой или белый. Серый и желтый лед непрочный и выходить на него опасно», — сказали спасатели.

По данным Гидромета, на территорию Беларуси начала поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.