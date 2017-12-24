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15:06 (мск), источник: Sputnik.by

Выходить на лед запретили в трех областях Беларуси

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Управления по чрезвычайным ситуациям трех областей Беларуси ввели запрет на выход на лед.

Источник: Sputnik.by

На текущей неделе в разных регионах Беларуси утонули несколько рыбаков, которые провалились на тонком льду. В минувшую субботу в Докшицком районе сотрудники МЧС спасли из воды двоих тонущих рыбаков, которые по тонкому льду отошли от берега на 400 метров. Спасенными оказались 46-летний минчанин и 64-летний житель Полоцка.

По информации спасателей, запрет входа на лед уже введен Витебской, Минской и Могилевской областях. Запрет будет действовать до тех пор, пока толщина льда не станет безопасной для хождения.

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Специалисты пояснили, температура воздуха 0 градусов держится подряд трое суток, то прочность льда уменьшается на 25 процентов. По их словам, когда на льду появляется вода, то прочность его падает 2−3 раза.

«Следует обращать внимание на цвет льда. Прочный лед — голубой или белый. Серый и желтый лед непрочный и выходить на него опасно», — сказали спасатели.

По данным Гидромета, на территорию Беларуси начала поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.

25 декабря на большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха минимальная ночью —3..+3°С, Температура воздуха минимальная ночью —3..+ Температура воздуха минимальная ночью —3..+6°С, днем до +8°С.

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