Астрономы нашли звезду — разрушителя планет

Авторы работы наблюдали за изменениями яркости звезды RZ Piscium, находящейся в 550 световых годах от Земли в созвездии Рыб. Звезда бледнела очень сильно (сохраняя до 10% обычной яркости) и нерегулярно, из чего ученые сделали вывод, что ее закрывают облака газа и пыли.

Звезда достаточно молода, по оценке ученых, ей от 30 до 50 млн лет, однако облако пыли, окружающее звезду во время ее формирования, рассасывается за первые несколько миллионов лет жизни звезды.

«Я изучаю молодые звезды вблизи Земли 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Большинство звезд солнечного типа утрачивают свои протопланетные диски в течение нескольких миллионов лет после своего рождения. Тот факт, что RZ Piscium окружает столько газа и пыли десятки миллионов лет спустя, означает, что она, возможно, разрушает, а не формирует планеты», — рассказал один из авторов работы, сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бенджамин Цукерман.

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