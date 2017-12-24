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14:54 (мск), источник: Индикатор

Астрономы нашли звезду — разрушителя планет

Американские ученые обнаружили звезду, окруженную облаками пыли и газа. Они предполагают, что это не облако, из которого она сформировалась, а остатки планет или коричневого карлика, разрушенного звездой. Подробности исследования можно найти в Astronomical Journal.

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Авторы работы наблюдали за изменениями яркости звезды RZ Piscium, находящейся в 550 световых годах от Земли в созвездии Рыб. Звезда бледнела очень сильно (сохраняя до 10% обычной яркости) и нерегулярно, из чего ученые сделали вывод, что ее закрывают облака газа и пыли.

Звезда достаточно молода, по оценке ученых, ей от 30 до 50 млн лет, однако облако пыли, окружающее звезду во время ее формирования, рассасывается за первые несколько миллионов лет жизни звезды.

«Я изучаю молодые звезды вблизи Земли 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Большинство звезд солнечного типа утрачивают свои протопланетные диски в течение нескольких миллионов лет после своего рождения. Тот факт, что RZ Piscium окружает столько газа и пыли десятки миллионов лет спустя, означает, что она, возможно, разрушает, а не формирует планеты», — рассказал один из авторов работы, сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бенджамин Цукерман.

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Авторы работы предложили несколько объяснений окружающему звезду облаку. Возможно, она «вытягивает» вещество у близкого небесного тела, например коричневого карлика или планеты-гиганта, и создает потоки газа и пыли или такое тело уже разрушилось в недавнем прошлом. Также не исключено, что много пыли и газа образовалось после разрушения одного или нескольких массивных газовых гигантов в этой звездной системе.

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