«Он настоящий!» В сторону Беларуси летит праздничный экипаж Санта-Клауса

Источник: Комсомольская правда

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Сегодня, 24 декабря, сервис зафиксировал в небе необычный «борт». Это упряжка из трех оленей с санями, в которых сидит Санта-Клаус.

— Санта встал на позицию, и готовится начать свой полет, — сообщает официальный Твиттер-аккаунт сервиса FlightRadar24.

Согласно данным сервиса, Санта летит из Северного полюса, пунктом назначения значится опять же Северный полюс. Он вылетел из аэропорта Алерт — это на самом севере Канады, возле Гренландии.

Сейчас Санта движется в направлении Европы со скоростью 1490 километров в час, на высоте 38 тысяч футов (11,6 километров).