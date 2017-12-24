«Он настоящий!» В сторону Беларуси летит праздничный экипаж Санта-Клауса

Сегодня, 24 декабря, сервис зафиксировал в небе необычный «борт». Это упряжка из трех оленей с санями, в которых сидит Санта-Клаус.
— Санта встал на позицию, и готовится начать свой полет, — сообщает официальный Твиттер-аккаунт сервиса FlightRadar24.
Согласно данным сервиса, Санта летит из Северного полюса, пунктом назначения значится опять же Северный полюс. Он вылетел из аэропорта Алерт — это на самом севере Канады, возле Гренландии.
Сейчас Санта движется в направлении Европы со скоростью 1490 километров в час, на высоте 38 тысяч футов (11,6 километров).
В 14:40 по белорусскому времени необычный «борт» летит над Индией. Экипаж Санты имеет регистрационный номер HOHOHO.