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15:56 (мск), источник: Ведомости

Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebооk. «Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — цитирует Володина «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Facebооk оказались недоступны. При попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка неверна или аккаунт удален. Власти Чечни заявили о кибератаке на Instagram Кадырова, за которым стоят США.

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Глава Чечни решил, что не будет восстанавливать доступ к страницам, так как сам давно хотел удалиться из этих сетей.

Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в «список Магнитского». Он добавил, что «правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».

Ранее США включили Кадырова в санкционный «список Магнитского», в который вносятся те, кто, по мнению Вашингтона, причастен к нарушению прав человека в России. По мнению Кадырова, США не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram и Facebook «затыканием ртов»
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
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