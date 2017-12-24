Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова

Источник: РИА "Новости"

В ночь на субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Facebооk оказались недоступны. При попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка неверна или аккаунт удален. Власти Чечни заявили о кибератаке на Instagram Кадырова, за которым стоят США.

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Глава Чечни решил, что не будет восстанавливать доступ к страницам, так как сам давно хотел удалиться из этих сетей.

Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в «список Магнитского». Он добавил, что «правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».