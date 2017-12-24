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24 декабря, источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 25 декабря

Почти на всей территории Казахстана осадки в виде мокрого снега, на юге — плюсовая температура и дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 760 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Informburo.kz

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 25 декабря, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики обещают снег. Ночью ожидается от -1 до +1 градусов, днём температура воздуха останется на этой же отметке.

В Алматы переменная облачность, ночью ожидается дождь, температура воздуха от 1 до 3 градусов мороза. Днём воздух прогреется до 5−7 градусов тепла.

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В Акмолинской области дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днём от -3 до -8 градусов.

В Актюбинской области ожидается снег. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -2 до -7 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают ночью дождь. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём от +6 до +8 градусов.

В Атырауской области снег с дождём. Ночная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днём от -3 до +2.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха ночью от 5 до 10 мороза, днём от 0 до -5 градусов.

В Жамбылской области дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 тепла, днём от +8 до +13 градусов.

В Западно-Казахстанской области снег. Температура воздуха ночью и днём от 0 до -5 градусов.

В Карагандинской области ожидается снег. Ночью температура воздуха от 3 до 8 мороза, днём ожидается от 0 до -5 градусов.

В Костанайской области синоптики обещают снег. Ночью на территории региона ожидается от -15 до -20 градусов по Цельсию, днём от -8 до -13 градусов.

В Кызылординской области дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днём от 2 до 7 тепла.

В Мангистауской области дождь с переходом в снег. Ночная температура воздуха от 0 до -5 градусов. Температурный фон днём составит от 2 до 7 градусов тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днём от -3 до +2 градусов.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью температура воздуха от -9 до -14 градусов, днём от -3 до -8 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области синоптики обещают дождь. Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется до 10−15 тепла.

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