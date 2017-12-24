Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 25 декабря
Почти на всей территории Казахстана осадки в виде мокрого снега, на юге — плюсовая температура и дожди.
Почти на всей территории Казахстана осадки в виде мокрого снега, на юге — плюсовая температура и дожди.
Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 25 декабря, представленным на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане синоптики обещают снег. Ночью ожидается от -1 до +1 градусов, днём температура воздуха останется на этой же отметке.
В Алматы переменная облачность, ночью ожидается дождь, температура воздуха от 1 до 3 градусов мороза. Днём воздух прогреется до 5−7 градусов тепла.
В Акмолинской области дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днём от -3 до -8 градусов.
В Актюбинской области ожидается снег. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -2 до -7 градусов.
В Алматинской области синоптики обещают ночью дождь. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём от +6 до +8 градусов.
В Атырауской области снег с дождём. Ночная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днём от -3 до +2.
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В Жамбылской области дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 тепла, днём от +8 до +13 градусов.
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В Карагандинской области ожидается снег. Ночью температура воздуха от 3 до 8 мороза, днём ожидается от 0 до -5 градусов.
В Костанайской области синоптики обещают снег. Ночью на территории региона ожидается от -15 до -20 градусов по Цельсию, днём от -8 до -13 градусов.
В Кызылординской области дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днём от 2 до 7 тепла.
В Мангистауской области дождь с переходом в снег. Ночная температура воздуха от 0 до -5 градусов. Температурный фон днём составит от 2 до 7 градусов тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью 4−9 мороза, днём от -3 до +2 градусов.
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