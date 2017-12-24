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24 декабря, источник: Kazinform

Закрыты трассы в Карагандинской области из-за гололеда

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Все управления по ЧС городов, отделы по ЧС районов, а также оперативно-спасательные отряды в Карагандинской области перешли на усиленный режим работы, техника высокой проходимости приведена в готовность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 760 мм рт. ст. 0 м/с

Перешли на режим повышенной готовности команды поиска и спасения людей, подготовлены пункты обогрева людей на трассах.

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Спасатели активизировались в связи с ухудшением погоды — ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и метель. Сейчас трассы региона покрыты льдом, что усиливает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому принято решение закрыть трассы по многим направлениям.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, с 24 декабря с 18 часов введено ограничение для грузового и общественного транспорта на участках дорог Алматы-Екатеринбург — то есть от 1007 километра до 641 километра.

«Также ограничение движения машин введено на трассе Караганда-Балхаш, Караганда-Аягуз-Бугаз, Караганда-Каркаралинск, Жезказган-поселок Топар, Кызылорда-Павлодар — от 970 километра до 1135 километра, пролегающих по Карагандинской области до границы Павлодарской области», — пояснили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

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