Закрыты трассы в Карагандинской области из-за гололеда
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Все управления по ЧС городов, отделы по ЧС районов, а также
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Все управления по ЧС городов, отделы по ЧС районов, а также
Перешли на режим повышенной готовности команды поиска и спасения людей, подготовлены пункты обогрева людей на трассах.
Спасатели активизировались в связи с ухудшением погоды — ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и метель. Сейчас трассы региона покрыты льдом, что усиливает риск возникновения
Как сообщили в
«Также ограничение движения машин введено на трассе