Закрыты трассы в Карагандинской области из-за гололеда

Перешли на режим повышенной готовности команды поиска и спасения людей, подготовлены пункты обогрева людей на трассах.

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Спасатели активизировались в связи с ухудшением погоды — ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и метель. Сейчас трассы региона покрыты льдом, что усиливает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому принято решение закрыть трассы по многим направлениям.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, с 24 декабря с 18 часов введено ограничение для грузового и общественного транспорта на участках дорог Алматы-Екатеринбург — то есть от 1007 километра до 641 километра.