Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены

— На КПП Яготин очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в Шегини, имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой, — сказал в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.