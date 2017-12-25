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01:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены

Сегодня утром сообщалось об очереди на белорусско-украинской границе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Госпогранкомитете проинформировали: неполадки в системе пункта пропуска Пища, сопредельного с белорусским Олтуш, устранены. Работа восстановлена. Оформление проходит в обычном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Украинские СМИ сообщают, что огромные очереди также образовались на границе Украины со странами ЕС. Они вызвали многокилометровые пробки.

— На КПП Яготин очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в Шегини, имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой, — сказал в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Подготовил Максим Вильтовский.

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