Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены
Сегодня утром сообщалось об очереди на
Сегодня утром сообщалось об очереди на
В Госпогранкомитете проинформировали: неполадки в системе пункта пропуска Пища, сопредельного с белорусским Олтуш, устранены. Работа восстановлена. Оформление проходит в обычном режиме.
Украинские СМИ сообщают, что огромные очереди также образовались на границе Украины со странами ЕС. Они вызвали многокилометровые пробки.
— На КПП Яготин очередь составляет
Подготовил Максим Вильтовский.