Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Эксперты США: НАТО нужно уничтожить защищающий Россию «пузырь»
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Полина Гагарина снялась в клипе полностью обнаженной – СМИ
В США назвали "страховку" РФ в случае войны — СМИ
Кристина Орбакайте станцевала в серебристом платье
Кейт Мосс изменилась до неузнаваемости
Новая крылатая ракета России Х-50 оснащена системой самообороны
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
24 декабря, источник: РИА Крым

Меньше экзотики и больше конкурсов: как подготовиться к новогоднему застолью

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Новогодние торжества снимают запреты. Даже те, кто целый год упорно шел к цели, изнуряя себя диетами и занятиями в спортзале, дают слабину и не отказывают себе в еде и крепких напитках в праздничную ночь. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразила врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава РК Вера Павлова.

Она порекомендовала крымчанам быть сдержанными в своих гастрономических желаниях и тщательно продумать меню новогоднего стола, предварительно исключив из него экзотические блюда.

«Я бы не рекомендовала что-то супер экзотическое, потому что может быть аллергическая реакция организма или какая-то непредвиденная реакция. Стоит также обратить внимание на то, чтобы продукты были свежими. Готовьте в небольших количествах, небольшими порциями. Я понимаю, что 1 января хозяйке не очень хочется готовить, но в этом случае тщательно продумайте меню, чтобы на столе были блюда не портящиеся. Например, если в меню есть морепродукты — необходимо их все съесть в новогоднюю ночь», — пояснила специалист.

Эксперт также советует чаще отвлекаться от стола и уделить больше внимание развлекательной части праздника. По мнению Веры Павловой, в этом случае не получится съесть лишнее.

«Лучше продумать новогоднюю программу, чтобы новогодняя ночь не превратилась в пустое сидение за столом, а все это сменялось конкурсами, прогулками, общением. Тогда и переедания не будет и удовольствия будет намного больше», — подчеркнула она.

Особого контроля за праздничным столом, по мнению эксперта, требуют отношения с алкоголем. Особенно если в семье есть маленькие дети, а в программе праздника запланирован запуск петард и фейерверков.

«Именно большое количество алкоголя влечет за собой небезопасное поведение и различные несчастные случаи. Мы принимаем алкоголь и теряем чувство страха, опасности. И когда мы в таком состоянии используем пиротехнические изделиями, можем нанести больше вреда не только себе. Поэтому, может быть, в семьях, где есть маленькие дети, вообще отказаться от пиротехнических средств. Можно это заменить серпантином, разбрасывать конфетти вручную, потому что очень часто от недосмотра взрослых, их невзвешенных поступков страдают дети», — заключила Павлова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Общественность о 'Коктебель-парке': где очистные, музеи и спорт?
Золото скифов: год в плену европейских ценностей
Европа не пришлет наблюдателей в Крым на выборы президента
Греф предостерег США от введения новых санкций против России
В Госдуме планируют отменить обязательное пенсионное страхование
Рамзан Кадыров сообщил об отправленных в Чечню террористах
Умер лингвист Андрей Зализняк
Дед Мороз раскрыл новогоднее желание Кадырова
Роспотребнадзор предупредил об опасных болезнях на Канарах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв Полсезона АПЛ позади. Помогите найти интригу
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь