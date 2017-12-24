Меньше экзотики и больше конкурсов: как подготовиться к новогоднему застолью

Она порекомендовала крымчанам быть сдержанными в своих гастрономических желаниях и тщательно продумать меню новогоднего стола, предварительно исключив из него экзотические блюда.

«Я бы не рекомендовала что-то супер экзотическое, потому что может быть аллергическая реакция организма или какая-то непредвиденная реакция. Стоит также обратить внимание на то, чтобы продукты были свежими. Готовьте в небольших количествах, небольшими порциями. Я понимаю, что 1 января хозяйке не очень хочется готовить, но в этом случае тщательно продумайте меню, чтобы на столе были блюда не портящиеся. Например, если в меню есть морепродукты — необходимо их все съесть в новогоднюю ночь», — пояснила специалист.

Эксперт также советует чаще отвлекаться от стола и уделить больше внимание развлекательной части праздника. По мнению Веры Павловой, в этом случае не получится съесть лишнее.

«Лучше продумать новогоднюю программу, чтобы новогодняя ночь не превратилась в пустое сидение за столом, а все это сменялось конкурсами, прогулками, общением. Тогда и переедания не будет и удовольствия будет намного больше», — подчеркнула она.

Особого контроля за праздничным столом, по мнению эксперта, требуют отношения с алкоголем. Особенно если в семье есть маленькие дети, а в программе праздника запланирован запуск петард и фейерверков.