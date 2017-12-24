В Давлеканово из 50 автомобилей построили елку — видео
УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Жители города Давлеканово одними из первых создали новогоднее настроение и выстроили из автомобилей елку.
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УФА, 24 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Жители города Давлеканово одними из первых создали новогоднее настроение и выстроили из автомобилей елку.
В акции планировали принять участие 127 водителей. В итоге получилось 50. Однако зрелищность от этого не пострадала. Видео результата опубликовали на странице давлекановского телеканала «Первый городской».
Напомним, в столице Башкирии также запланирована акция новогодняя автоелка. По сообщениям организаторов, всех желающих принять участие в акции ждут в пятницу, 29 декабря, на парковке по улице Рубежной около торгового центра «Касторама». Начало в 22.00.