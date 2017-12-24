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24 декабря, источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Погода в Москве в новогоднюю ночь ожидается без существенных осадков, температура составит от нуля до минус трех градусов, сообщил в воскресенье РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 760 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

По его словам, предварительные расчеты показывают, что после нескольких дней оттепели и слякоти, из-за которых снег практически полностью растает, в канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег, а температура составит около нуля градусов.

«В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0… минус 3, что на 7−9 градусов теплее положенного по климату», — сказал Тишковец.

На дорогах, по его словам, образуется слабая гололедица, а снежный покров не превысит трех сантиметров. «Таким же спокойным будет и первый январский день», — отметил специалист «Фобоса».

В Новый год небо над Москвой озарит салютами
Во время загрузки произошла ошибка.
21 декабря© Ньюстюб
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