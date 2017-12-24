Ёлку из 65 внедорожников собрали челябинцы
Огромную фигуру с высоты сняли на видео.
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Огромную фигуру с высоты сняли на видео.
Автолюбители из Челябинска устроили предновогодний флешмоб, составив изображение ёлки из 65 внедорожников, видеороликом организаторы поделились в соцсети.
Акцию провели на заснеженном поле за городом. Чтобы достичь наибольшего эффекта, автомобилисты дождались темноты и «зажгли огни» на ёлке.
Напомним, в декабре 2016 года челябинцы также составили контур новогоднего символа из машин, в акции приняли участие почти 90 автомобилистов, а площадкой послужила парковка перед ледовой ареной «Трактор».