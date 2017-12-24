Ёлку из 65 внедорожников собрали челябинцы

Автолюбители из Челябинска устроили предновогодний флешмоб, составив изображение ёлки из 65 внедорожников, видеороликом организаторы поделились в соцсети.

Акцию провели на заснеженном поле за городом. Чтобы достичь наибольшего эффекта, автомобилисты дождались темноты и «зажгли огни» на ёлке.

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