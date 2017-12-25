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00:07 (мск), источник: Uzdaily.uz

Правительство облегчило процесс оказания государственных услуг

Правительство Узбекистана облегчило процесс оказания государственных услуг гражданам и юридическим лицам.

Источник: Uzdaily.uz

Кабинет министров 20 декабря издал постановление «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года № ПП-2833 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью”)».

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В процессе оказания гражданам государственных услуг отныне нотариально заверенные копии требуются только с документов, которые необходимы для действия за границей, утверждены или выданы органами иностранных государств, с документов, подлежащих проставлению апостиля и легализации, а также в случаях, прямо предусмотренных законом.

Согласно документу, с документов, представляемых физическими и юридическими лицами, снимаются копии, которые заверяются органом, оказывающим государственную услугу.

Постановлением Правительства также внесены изменения в список нормативно-правовых актов, отменяющие необходимость представления нотариально заверенных копий документов.

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