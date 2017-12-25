Во Владивостоке опубликован шорт-лист отключений света

Источник: AP 2017

В связи с приближением Нового года, список отключений электроэнергии в домах и других зданиях Владивостока становится короче. Так, сегодня, 25 декабря, корреспондент «Восток-Медиа» насчитал в нём всего 20 адресов.

Плановые отключения традиционно начнутся в 9 часов утра и закончатся к 17:00. В зависимости от сложности ремонта сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» будут заниматься им от двух до восьми часов по каждому адресу:

Бородинская, 14;.

Зейская, 4, 4/2, 10, 12;.

Казанская, 4;.

Проспект Красного Знамени, 121, 123д;.

Крыгина, 16, 28;.

Леонова, 21, 21а;.

Луговая, 45/2;.

Народный проспект, 11, 11б, 11 В, 13, 15;.

Сипягина, 22;.

Тунгусская, 69.