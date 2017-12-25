Во Владивостоке опубликован шорт-лист отключений света
Список МУПВ ВПЭС на понедельник получился лаконичным, но в него попали разные районы города.
Список МУПВ ВПЭС на понедельник получился лаконичным, но в него попали разные районы города.
В связи с приближением Нового года, список отключений электроэнергии в домах и других зданиях Владивостока становится короче. Так, сегодня, 25 декабря, корреспондент «Восток-Медиа» насчитал в нём всего 20 адресов.
Плановые отключения традиционно начнутся в 9 часов утра и закончатся к 17:00. В зависимости от сложности ремонта сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» будут заниматься им от двух до восьми часов по каждому адресу:
Бородинская, 14;.
Зейская, 4, 4/2, 10, 12;.
Казанская, 4;.
Проспект Красного Знамени, 121, 123д;.
Крыгина, 16, 28;.
Леонова, 21, 21а;.
Луговая, 45/2;.
Народный проспект, 11, 11б, 11 В, 13, 15;.
Сипягина, 22;.
Тунгусская, 69.
Отключений воды сегодня во Владивостоке не запланировано.