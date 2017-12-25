Физики из РФ рассказали о создании оптического компьютера

По словам авторов исследования, понимание структуры позволит начать проектировать оптические компоненты вычислительной техники следующего поколения, в процессорах которой информацию будут нести не электроны, а фотоны.
«Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — рассказал сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.
Он добавил, что исследователи пока не научились контролировать образование дефекта: они могут лишь «попытаться уменьшить его на макроуровне».