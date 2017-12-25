В селе под Хабаровском проблему с электроэнергией решит новая подстанция
Пока что жителям не хватает мощности, чтобы обогреть свои дома.
Пока что жителям не хватает мощности, чтобы обогреть свои дома.
Жители села Сосновка в Хабаровском районе жаловались на перебои с электроэнергией.
Ситуация резко обострилась в 2017 году. Ещё семь лет назад МУП «РЭС Хабаровского муниципального района» заключило с АО «Хабаровская горэлектросеть» договор об оказании услуг по передаче энергии. При этом её параметры должны соответствовать техническим регламентам. Однако на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между этими организациями автоматизированная система контроля учёта энергии каждый день фиксирует заниженное качество электричества. В итоге до селян вместо 220 вольт доходит всего 160−180,
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