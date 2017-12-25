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03:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Святая вещь прибудет во Владивосток из Гонконга

По благословению митрополита Вениамина состоится принесение в епархию иконы Покрова Божией Матери, сообщили Deita. ru в епархии Владивостока.

Икона прибудет во Владивосток из кругосветного путешествия — из Гонконга, 4 января 2018 года, вначале ее доставят в Порт-Артурский храм (по ул. Гамарника, 18).

В Рождественский сочельник, 6 января, почитаемый образ будет перенесен в Покровский кафедральный собор. В течение января икона Покрова Божией Матери будет находиться в приморских храмах, а затем планируется ее принесение на Камчатку и в другие Дальневосточные епархии.

Михаил Грач.

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