Святая вещь прибудет во Владивосток из Гонконга
По благословению митрополита Вениамина состоится принесение в епархию иконы Покрова Божией Матери, сообщили Deita. ru в епархии Владивостока.
По благословению митрополита Вениамина состоится принесение в епархию иконы Покрова Божией Матери, сообщили Deita. ru в епархии Владивостока.
Икона прибудет во Владивосток из кругосветного путешествия — из Гонконга, 4 января 2018 года, вначале ее доставят в
В Рождественский сочельник, 6 января, почитаемый образ будет перенесен в Покровский кафедральный собор. В течение января икона Покрова Божией Матери будет находиться в приморских храмах, а затем планируется ее принесение на Камчатку и в другие Дальневосточные епархии.
Михаил Грач.