Святая вещь прибудет во Владивосток из Гонконга

Икона прибудет во Владивосток из кругосветного путешествия — из Гонконга, 4 января 2018 года, вначале ее доставят в Порт-Артурский храм (по ул. Гамарника, 18).

В Рождественский сочельник, 6 января, почитаемый образ будет перенесен в Покровский кафедральный собор. В течение января икона Покрова Божией Матери будет находиться в приморских храмах, а затем планируется ее принесение на Камчатку и в другие Дальневосточные епархии.