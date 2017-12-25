Новый рейс Дальнереченск — Хабаровск запускают в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Авиакомпания «Аврора» с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск. Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Хабаровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 13.55.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полете составит 1 час 45 минут.