Новый рейс Дальнереченск — Хабаровск запускают в Приморье
Самолеты будут летать дважды в неделю, начиная с 3 января.
Самолеты будут летать дважды в неделю, начиная с 3 января.
Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.
Авиакомпания «Аврора» с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск. Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Хабаровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 13.55.
Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полете составит 1 час 45 минут.
Рейс Дальнереченск — Хабаровск — второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.