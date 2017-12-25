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04:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Суд в Хабаровске оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс-главу «Дальспецстроя»

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин останутся под стражей до 31 января 2018 года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.

Дальневосточный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на заключение под стражу фигурантов дела о злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом на 5,2 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс — Дальний Восток».

«В ноябре суд взял под стражу Хризмана-старшего и Ашихмина, подавали апелляцию. Сегодня рассмотрели. Оставили их в СИЗО», — сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пятницу адвокат главного бухгалтера «Дальспецстроя» Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.

Ранее бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и Владимир Ашихмин находились под домашним арестом. Одной из причин, по которой суд 1 ноября изменил меру пресечения на более строгую, стала якобы высказанная Юрием Хризманом угроза в адрес привлекавшейся по делу женщины-эксперта. Она услышала в коридоре здания суда сказанную Юрием Хризманом фразу: «Ты у меня доулыбаешься». Адвокат настаивал, что угрозы не было, а его подзащитный обратился не к эксперту, а к Владимиру Ашихмину со словами: «Чего ты улыбаешься».

Суд посчитал, что обвиняемые нарушили условия содержания под домашним арестом, согласно которым им запрещалось общение, кроме как во время судебного процесса.

«Под арестом они останутся до 31 января 2018 года», — сказал А. Слепцов.

Он уточнил, что обжаловать это решение суда не планируется. Процесс должен завершиться сразу после новогодних праздников.

Как сообщалось ранее, процесс по делу о хищениях на «Восточном» начался в военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме. Свою вину фигуранты не признают.

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Юрий Хризман, а также его сын Михаил Хризман и экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч.4. ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2006—2009 годах они похитили около 106 млн рублей, принадлежащих ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России».

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