Хабаровская служба «112» к новогодним каникулам готова

В долгие новогодние каникулы люди, увы, могут произойти самые непредвиденные случаи. Скажем, коммунальная авария дома. Или уехав на рыбалку, вы заблудились. Как быть в такой ситуации?



Как работает служба спасения, что нужно знать, чтобы помощь пришла оперативно, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал начальник Единой дежурно-диспетчерской службы правительства Хабаровского края Алексей Ющенко.

Три тысячи в сутки

Каждый день в ЕДДС по номеру 112, известному как служба спасения, раздается около трех тысяч звонков, в снегопад, который обрушился на Хабаровск, их было в два раза больше.



Здесь в смене — семь операторов, они принимают звонки, которые поступают из Хабаровска и Хабаровского района. Плюс если, абоненту, скажем, из Амурского района не сразу ответили в службе спасения у себя, то через восемь секунд его вызов попадает в краевой центр.



Оператор в Хабаровске, выслушав человека, определяет, кто может ему помочь, и тут же соединяет его со специалистами его района. Это позволяет экономить время.



Впрочем, не обязательно сразу звонить в службу спасения. Если вы дома, то можете со своего стационарного телефона набрать «старые» номера экстренных служб: 01,02,03,04. Чтобы вызвать пожарных, полицию, «скорую помощь» или сообщить об утечке газа с мобильного телефона, нужно набрать единицу, а затем нужный номер, получится — 101, 102, 103, 104.



Когда люди обращаются на номер 112, часто они не знают, кто именно им нужен в данной ситуации, особенно если она критическая. Оператор, задав несколько вопросов, сам определит, кого призвать человеку на помощь.



Скажем, «рванул» стояк, из которого хлещет кипяток.

— Оператор службы 112 уточнит, где это случилось, каковы масштабы бедствия и направит ваш вызов в диспетчерскую города Хабаровска, у них на связи находятся все муниципальные экстренные службы, в том числе и управляющих компаний, — рассказывает Алексей Ющенко. — Но лучше иметь номер аварийки своего дома в своем телефоне. Посмотрите, в каждом подъезде они размещены на стендах. Кстати, коммунальные аварии не относятся к ведению служб экстренного реагирования. Но вас в любом случае не оставят в беде. Первые в России.

По статистике, 60 процентов звонков на 112 — это вызов «скорой помощи», 30% — полиции, 10% — прочие службы. До «скорой» порой трудно дозвониться, и люди набирают службу спасения.

— Все звонки передаем по прямой связи на 03, — говорит Алексей Ющенко — Медики первыми поставили себе программу, на которой работает наша служба, и начали в ней работать. Недавно к нам приезжали гости из Московской области за опытом. Что они увидели? Поступает, скажем, звонок из Южного микрорайона. Диспетчер смотрит, где ближайшие машины, им передается вызов. У бригады в руках — планшет, где все данные больного. Пока машина едет, диспетчер уточняет, что именно происходит с человеком и отправляет эту информацию врачам. Когда они приезжают к больному, у них полная картина. А сейчас прорабатывается вопрос о подключении к базе «скорой» данных ФОМСа. И тогда врач будет знать, что, к примеру, больной недавно лежал в больнице с инсультом или инфарктом. Можно будет даже сделать копию карты пациента. Доктору проще станет поставить диагноз и начать лечение.

В Хабаровске есть и другой опыт, аналога которому в стране пока нет. В какой-то момент в службе спасения задумались, как глухонемому человеку вызвать экстренную службу, если он не говорит и ничего не слышит?

— Через их общество мы попросили все фамилии этих людей, их адреса и заболевания, внесли их в нашу базу данных, — объяснил Алексей Ющенко. — Человеку достаточно набрать наш номер телефона, и мы поймем, кто нам звонит, как его найти.

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Наверняка, в новогодние каникулы многие отправятся на рыбалку и охоту. Дальневосточникам кажется, что люди они бывалые, в случае чего, не растеряются. Однако примеров, когда люди ушли в тайгу и заблудились, масса.

— Собираясь в дальнюю дорогу, зарядите телефон, — советует начальник дежурно-диспетчерской службы. — Обязательно предупредите своих родственников, куда и с кем вы уезжаете. Сейчас в крае вдоль больших магистралей стоят ретрансляторы, есть сотовая связь. Но если вы забрались в глухую тайгу и с вами что-то случилось, будьте готовы объяснить, где вы примерно находитесь. В противном случае поиски займут много времени. Не стоит полагаться на свою интуицию, а запастить картой и компасом.