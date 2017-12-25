Восстановлено движение городского общественного транспорта по пр. Мира

Источник: НИА Красноярск

В направлении Коммунального моста по пр. Мира будут следовать автобусные маршруты №№ 3, 12, 68, 76, 84, 85.

В направлении Железнодорожного вокзала будут следовать маршруты №№ 1, 3, 12, 36, 37, 55, 56, 64, 68, 84, 85.

Автобусы маршрута № 99, в направлении конечного пункта «Автотранспортный техникум», продолжат осуществлять движение по схеме: ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Кирова — ул. Республики и далее по утвержденной схеме движения. Данная схема движения автобусного маршрута введена в связи с организацией одностороннего движения по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Каратанова.

В обратном направлении автобусы будут следовать по схеме: ул. Перенсона — пр. Мира — ул. Парижской Коммуны — ул. Карла Маркса и далее по утвержденной схеме.