Авиакомпания «Аврора» открывает новый рейс из Хабаровска
Улететь в Дальнереченск можно за 2240 рублей в одну сторону.
Улететь в Дальнереченск можно за 2240 рублей в одну сторону.
Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск, сообщили ИА AmurMedia в
Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Хабаровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 13.55.
Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) — 2 240 рублей.
Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном