Авиакомпания «Аврора» открывает новый рейс из Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе авиакомпании.

Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Хабаровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 13.55.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) — 2 240 рублей.

Рейс Дальнереченск — Хабаровск — второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.