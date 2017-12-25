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05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Авиакомпания «Аврора» открывает новый рейс из Хабаровска

Улететь в Дальнереченск можно за 2240 рублей в одну сторону.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 3 января 2018 года приступает к выполнению регулярного регионального рейса по маршруту Дальнереченск — Хабаровск — Дальнереченск, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе авиакомпании.

Рейс будет выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Хабаровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск — 13.55.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) — 2 240 рублей.

Рейс Дальнереченск — Хабаровск — второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8−800−250−49−88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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