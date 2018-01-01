Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Пенсии пересчитают на месяц раньше и выше инфляции

С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году — 2,6 процента. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России.

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Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 2017 году — 78,58 рубля, кстати, за четыре года она увеличилась более чем на десять рублей). На сумму новой «цены» коэффициента и будет умножаться число начисленных пенсионных баллов. Еще одним показателем, влияющим на доходы граждан, является фиксированная выплата. Ее величина после индексации составит почти 4983 рубля. За счет индексации средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей, сообщает пенсионный фонд.

Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 января. Законопроект об этом был принят Государственной Думой сразу в трех чтениях 15 декабря этого года. После подписания закона президентом страны и официальной публикации, документ вступит в силу. Индексация касается получателей практически всех видов пенсий — по старости, инвалидности, потере кормильца. И не касается, как и в прошлые годы, работающих пенсионеров.

Получить налоговые льготы станет проще

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С 1 января получить налоговые льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам станет проще. Это предусмотрено Федеральным законом от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. А просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа.

Если надо, налоговики сами запросят нужные сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ должен быть отправлен в течение семи дней.

Подкидыши начнут получать пенсию

С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальные пенсии. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 июля 2017 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Это касается детей, от которых отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкидышей. При их регистрации сведения о родителях отсутствовали.

Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 рублей в месяц. Эти деньги ребенок сможет получать, пока ему не исполнится 18 лет. Но если он поступил в вуз на очное отделение, то пенсия останется у него до 23 лет.

На первенцев будут платить по-новому

С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты семьям, доходы которыхменьше 1,5 прожиточного минимума ребенка в регионе, где они проживают. Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году — 10,8 тысячи рублей, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.

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21 декабря 2017 года Госдума единогласно приняла в окончательном чтении законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Оба законопроекта были внесены в Госдуму президентом страны Владимиром Путиным. Документы после подписания главой государства и официальной публикации вступят в силу.

Минтруд уже подготовил и внес в правительство проекты нормативных актов, связанные с выплатой нового пособия на первого ребенка, сообщил глава ведомства Максим Топилин. Как ранее писала «Российская газета», этим пособием смогут воспользоваться почти 50 процентов семей. Кстати, действие маткапитала будет продлено до 2021 года.

Алкогольные энергетики запретят продавать в России

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С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 278-ФЗ «О внесении в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Исключением является производство такой продукции для экспорта.

Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Иностранцы сэкономят на покупках

С 1 января иностранные туристы, которые купили товары в России, смогут вернуть часть денег по системе taxfree. Об этом говорится в федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 341-Ф3 «О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Система taxfree предполагает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе гражданами иностранных государствтоваров, приобретенных в России в организациях розничной торговли. Это 18 процентов от стоимости товара.

Как ранее писала «Российская газета», уже составлен список отечественных магазинов, покупки в которых попадут под возврат НДС.

Коротко о других важных законах, которые вступают в силу с 1 января 2018 года

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• Период, в течение которого можно отказаться от страховки, увеличивается с 5 рабочих до 14 календарных дней.

• С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.

• Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р).

• Вводятся минимальный и максимальный уровни тарифов на электроэнергию (мощность) с разбивкой по субъектам РФ. (Приказ ФАС России от 13.10.2017 N 1354/17). Таблица тарифов по регионам.

• Налоговые ставки вырастут на многие подакцизные товары. У ряда товаров увеличение произойдет дважды (второй раз с июля). Изменения коснутся в основном табачных изделий и автомобильного топлива. (Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ).