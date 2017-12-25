Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Названы самые необычные секс-травмы
Миронов призвал не допускать в правительство либеральных людоедов
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Очевидец наезда автобуса на людей: практически полностью разбился
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
СМИ сообщают о резком ухудшении состояния Олега Табакова
Молодая мама Ковальчук надела смелый наряд - СМИ
Маркл и Миддлтон в забавных шляпах пришли на праздник (фото)
Поклонники Эминема обсуждают фото его 22-летней дочери
«Татарина нашла»: Роза Сябитова о новом замужестве
Королева выложила фото в шубе на обнаженное тело
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Названы возможные причины наезда автобуса на людей
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
17:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Салют на Новый год 2018 в Краснодаре: около 500 залпов в небе над Театральной площадью

Салют на Новый год 2018 в Краснодаре купили за 320 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новый 2018 год уже мчится в наш город. Краснодарцы коробками скупают пиротехнику, готовясь к наступающему празднику. До заветной ночи остались считанные дни. Поэтому организаторы уже рассказали, где будет салют на Новый год 2018 в Краснодаре.

ВРЕМЯ НА ЧУДО

Ожидается, что город с высоты птичьего полета на мгновение осветят несколько десятков разрывов новогоднего фейерверка. Организаторы даже посчитали, что любоваться феерическим зрелищем можно будет в течение 6−8 минут.

— Залпы будут выпускать под музыкальное сопровождение. Около 500 зарядов поднимутся над землей на высоту около 200 метров, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе мэрии крайцентра.

Кстати сказать, праздничный фейерверк обошелся в 320 тысяч рублей. Эта цифра указывается на сайте госзакупок, там же есть и описание, на что конкретно пошли деньги.

— Услуга по организации праздничного фейерверка 01.01.2018 в 00.00 (время московское) на Театральной площади города Краснодара, — говорится в сообщении.

СРАВНИМ

На День города в Краснодаре потратили на салюты почти в два раза больше — 600 тысяч рублей. Но тогда фейерверки и запускали сразу с трех разных площадок — салют был на Театральной площади и в парке «Солнечный остров», а также за яркими залпами наблюдали на бульваре Платановый.

А вот салют на Новый год 2018 в Краснодаре можно будет увидеть только на Театральной площади. Остальные праздничные залпы в столице Кубани будут, так сказать, любительские — по желанию горожан. Если вы не успеете добраться до места, не беда — понаблюдать за красочным новогодним фейерверком в небе над городом можно из разных точек. Если, конечно, погода не подведет.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Фейерверки — это неотъемлемая часть встречи Нового года. Но только вот салют не должен закончиться пожаром или травмами. Для этого спасатели напомнили краснодарцам элементарные правила безопасности.

— Храните петарды и ракеты в сухом и безопасном месте вдали от нагревательных приборов. При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Также нельзя бросать пиротехнические изделия с балконов во избежание их попадания на балконы других квартир, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что людям следует находиться на расстоянии 15−20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы на них не летел дым и несгоревшие части изделий.

— Помните, в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру «01» или «010» с мобильного телефона, — напомнили спасатели.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Томске двое экстемалов разбились об лед, спрыгнув с моста на тарзанке
На Новый год в Крым приедет до 100 тысяч туристов
В Москве автобус въехал в подземный переход
Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области
Киев заявил о готовности передать ДНР и ЛНР 306 военнопленных
ЦБ призвал не хранить как сувениры банкноты 200 и 2000 рублей
Росконтроль провел экспертизу малосольной форели
Трамп заявил о победе в войне за Рождество
Директор РАМТ рассказала о своем самом страшном проступке
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым Главный тренер "молодёжки" объявил состав на чемпионат мира
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь