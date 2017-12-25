Салют на Новый год 2018 в Краснодаре: около 500 залпов в небе над Театральной площадью

Источник: Комсомольская правда

Новый 2018 год уже мчится в наш город. Краснодарцы коробками скупают пиротехнику, готовясь к наступающему празднику. До заветной ночи остались считанные дни. Поэтому организаторы уже рассказали, где будет салют на Новый год 2018 в Краснодаре.

ВРЕМЯ НА ЧУДО

Ожидается, что город с высоты птичьего полета на мгновение осветят несколько десятков разрывов новогоднего фейерверка. Организаторы даже посчитали, что любоваться феерическим зрелищем можно будет в течение 6−8 минут.

— Залпы будут выпускать под музыкальное сопровождение. Около 500 зарядов поднимутся над землей на высоту около 200 метров, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе мэрии крайцентра.

Кстати сказать, праздничный фейерверк обошелся в 320 тысяч рублей. Эта цифра указывается на сайте госзакупок, там же есть и описание, на что конкретно пошли деньги.

— Услуга по организации праздничного фейерверка 01.01.2018 в 00.00 (время московское) на Театральной площади города Краснодара, — говорится в сообщении.

СРАВНИМ

На День города в Краснодаре потратили на салюты почти в два раза больше — 600 тысяч рублей. Но тогда фейерверки и запускали сразу с трех разных площадок — салют был на Театральной площади и в парке «Солнечный остров», а также за яркими залпами наблюдали на бульваре Платановый.

А вот салют на Новый год 2018 в Краснодаре можно будет увидеть только на Театральной площади. Остальные праздничные залпы в столице Кубани будут, так сказать, любительские — по желанию горожан. Если вы не успеете добраться до места, не беда — понаблюдать за красочным новогодним фейерверком в небе над городом можно из разных точек. Если, конечно, погода не подведет.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Фейерверки — это неотъемлемая часть встречи Нового года. Но только вот салют не должен закончиться пожаром или травмами. Для этого спасатели напомнили краснодарцам элементарные правила безопасности.

— Храните петарды и ракеты в сухом и безопасном месте вдали от нагревательных приборов. При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Также нельзя бросать пиротехнические изделия с балконов во избежание их попадания на балконы других квартир, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что людям следует находиться на расстоянии 15−20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы на них не летел дым и несгоревшие части изделий.