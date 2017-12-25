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16:36 (мск), источник: Esquire

Посмотрите, как выглядит самая комфортная тюрьма в мире

Тюрьма в Дании больше похожа на университетский кампус.

Тюрьму Сторстрем в Дании, недавно построенную недалеко от города Гундслев, называют «самой гуманной» в мире, пишет Daily Mail.

Тюрьма со скандинавским минималистским интерьером спроектирована по типу традиционных датских поселений. Строительство здания обошлось примерно в 134 миллиона долларов. В тюрьме одновременно могут находиться до 250 заключенных.

В каждой камере есть холодильник, личная ванная, телевизор, шкаф, большое окно, комфортная кровать, письменный стол со светильником. На территории также есть библиотека, спортивная площадка, продуктовый магазин и кухни, где можно готовить самим. Арестантам можно работать в мастерских тюрьмы, ходить в церковь, заниматься искусством и спортом.

Создатели пенитенциарного учреждения придерживаются мнения, что традиционные места лишения свободы с «менее гуманными» условиями не решают проблему рецидивов среди бывших заключенных, поэтому они постарались построить тюрьму, в которой условия максимально приближены к нормальным.

«Мы действительно верим, и, очевидно, статистика поддерживает нас в том, что тяжелая и менее стимулирующая среда способствует повторным правонарушениям», — пояснил Матс Мандрап, дизайнер CF Møller Architects.

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