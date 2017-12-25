Депутаты присвоили названия 21 новой улице и одному микрорайону в Калининграде
В Калининграде официально присвоены названия 21 новой улице, а также одному микрорайону. Вопросы рассматривали на заседании Горсовета в понедельник, 25 декабря.
В Калининграде официально присвоены названия 21 новой улице, а также одному микрорайону. Вопросы рассматривали на заседании Горсовета в понедельник, 25 декабря.
В Московском районе появятся улицы: 2018 года, Троицкая, Архангельская, Астраханская, Заречная, Заставы, Зимняя, Индустриальная, Курская, Липецкая, Покровская, Соловьиная, Спасская, Триумфальная аллея, Урожайная, а также переулок Троицкий и переулок Рождественский.
Кроме того, в Московском районе появился микрорайон Петровский. Часть улиц для него была дана на территории Острова, вблизи нового стадиона.
В Центральном районе появились: переулок Херсонский, Кленовая аллея и проезд Прегольский, а в Ленинградском — Аллея Знаний.
Решение о присвоении наименований новым улицам ранее было принято на топонимической комиссии. Её возглавляет заместитель главы администрации Калининграда Артур Крупин, а в состав органа входят историки, архитекторы и представители общественности.
Выбор названий некоторых улиц проходил в том числе и с помощью голосования в паблике «Клопс». При окончательном выборе комиссия учитывала пожелания калининградцев.