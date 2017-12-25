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16:59 (мск), источник: ТАСС

Москва полностью обеспечена шампанским перед празднованием Нового года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы заверили, что город полностью обеспечен запасами шампанского перед празднованием Нового года. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Источник: Quentin Rade / СС0
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С шампанским в городе все в порядке. Достаточные объемы завезены во все предприятия торговли и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь.
Алексей Немерюк
Глава столичного департамента торговли и услуг

Он выразил мнение, что шампанское, оливье и мандарины — три основных новогодних символа — будут присутствовать на каждом московском новогоднем столе.

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