Москва полностью обеспечена шампанским перед празднованием Нового года
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы заверили, что город полностью обеспечен запасами шампанского перед празднованием Нового года. Об этом заявил в понедельник на
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы заверили, что город полностью обеспечен запасами шампанского перед празднованием Нового года. Об этом заявил в понедельник на
С шампанским в городе все в порядке. Достаточные объемы завезены во все предприятия торговли и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь.
Он выразил мнение, что шампанское, оливье и мандарины — три основных новогодних символа — будут присутствовать на каждом московском новогоднем столе.