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16:50 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается снег и 8 градусов мороза

26 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 35% 761 мм рт. ст. 9 м/с

Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью 8−10 градусов мороза.

Максимальная температура воздуха днем 6−8 градусов мороза.

На дорогах гололедица.

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