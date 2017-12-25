В Казани ожидается снег и 8 градусов мороза

В Казани ожидается снег и 8 градусов мороза

26 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.