В Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
26 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
26 декабря в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Минимальная температура воздуха ночью 8−10 градусов мороза.
Максимальная температура воздуха днем 6−8 градусов мороза.
На дорогах гололедица.