Под Волгоградом сотрудники Росгвардии нашли пропавшую 7-летнюю девочку

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Росгвардии, за помощью к правоохранителям обратились родители девочки. По их словам, ребенок ушел из дома в гости к бабушке, но так до нее и не дошел. Сотрудникам Росгвардии удалось найти школьницу на одной из детских площадок. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожало.