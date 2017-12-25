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16:59 (мск), источник: Publika.md

16 младенцев родились в Кишиневе в Рождество по новому стилю

Рождество по новому стилю стало двойным праздником для семей, в которых случилось пополнение.

Источник: Publika.md
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Минувшей ночью в столице родились 16 малышей — девять девочек и семь мальчиков. И мамы, и новорождённые чувствуют себя хорошо.

32-летняя Родика Ищенко из Сынжеры родила близняшек. Женщина говорит, что девочки должны были появиться на свет в январе, врачи планировали делать ей кесарево.

«Первая — Дарья, родилась в час ночи — 2 кг 740 граммов. Через пять минут появилась Валерия — 2 кг 930 граммов», — говорит роженица Родика Ищенко.

Родила девочку и Светлана Бодой. «Бог благословил меня такой девочкой, красивой как цветок. Между ней и старшим ребёнком восемь лет разницы», — рассказывает роженица Светлана Бодой.

Аурелия родила первенца, прямо в полночь. Имя малышу ещё не придумали. «Мальчик, очень хорошенький. Родила ночью, в 10 минут первого. Мы не ожидали, но все самое прекрасное происходит неожиданно», — говорит роженица Аурелия Кокырца.

В первой муниципальной больнице на свет появились шесть малышей.

«Родились три девочки и три мальчика. Все роды были естественными, без осложнений. Две девочки, близняшки, родились тоже естественным путем», — говорит акушер-гинеколог Кристина Ипати.

В народе говорят, что появившиеся на свет в Рождество родились под счастливой звездой.

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