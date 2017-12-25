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17:01 (мск), источник: Publika.md

В селах на севере Молдовы люди принимают колядующих и собираются за праздничным столом

В селах на севере Молдовы люди по возвращении из церкви принимают колядующих и собираются за праздничным столом.

Источник: Publika.md

В семье Гану из села Котюжены Бричанского района это традиция, которую не нарушают никогда.

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«Обязательно идем в церковь, чтобы помолиться, ведь это христианский праздник. Затем ждем колядующих и накрываем стол, за которым собирается вся родня», — рассказывает жительница села Котюжены Вероника Гану.

К застолью готовятся несколько дней. Обязательные блюда в праздничном меню — салат «Оливье», голубцы и холодец.

«Рождество мы всегда празднуем вместе — с родителями и сестрами. Многие разъехались, но это лучший повод встретиться, поговорить, вспомнить детство».

«В первый день до вечера ждем колядующих. На следующие день отдыхаем, идем к родителям. Праздник отмечаем в семье», — говорит жительница селя Котюжены Мария Чобэнаш.

Еще один обязательный атрибут праздника — сладкая кутья.

«На Рождество всегда варим пшеницу и готовим кутью. Это традиция, так было, сколько я себя помню».

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