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17:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал получил 18 карет скорых

Еще 15 на подходе.

Источник: УралИнформБюро

14 свердловских городов получили 18 новых автомобилей скорой помощи. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информационной политики. Кареты отправились в Екатеринбург, Карпинск, Реж, Тугулым, Нижную Туру, Туринск, Кировград, Камышлов, Березовский, Сухой Лог, Серов, Байкалово, Пышму и Туринскую Слободу.

Еще 15 автомобилей класса «В» на базе автомобиля «ГАЗ» до конца 2017 года направят в 15 моногородов. В настоящий момент на эти автомобили готовят пакеты документов.

За счет областного бюджета в 2017 году больницы уже получили 32 автомобиля скорой. Кареты обошлись в 71,9 миллиона рублей.

Кроме того, в учреждения здравоохранения поставили 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 63,8 миллиона рублей.

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