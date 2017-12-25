Средний Урал получил 18 карет скорых

Источник: УралИнформБюро

14 свердловских городов получили 18 новых автомобилей скорой помощи. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информационной политики. Кареты отправились в Екатеринбург, Карпинск, Реж, Тугулым, Нижную Туру, Туринск, Кировград, Камышлов, Березовский, Сухой Лог, Серов, Байкалово, Пышму и Туринскую Слободу.

Еще 15 автомобилей класса «В» на базе автомобиля «ГАЗ» до конца 2017 года направят в 15 моногородов. В настоящий момент на эти автомобили готовят пакеты документов.

За счет областного бюджета в 2017 году больницы уже получили 32 автомобиля скорой. Кареты обошлись в 71,9 миллиона рублей.