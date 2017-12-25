Ночью с улиц Воронежа вывезли 2,3 тыс кубометров снега

Источник: РИА "Воронеж"

На уборку снега в ночь на понедельник, 25 декабря, вышли 202 снегоуборочные машины. С улиц вывезли 2,3 тыс. кубометров снега, сообщила пресс-служба мэрии. Проезжую часть обработали 1,1 тыс. т песко-соляной смеси.

Для уборки улиц привлекли пескоразбрасыватели, трактора с щетками, снегопогрузчики и фронтальные погрузчики, самосвалы, малую коммунальную технику, автогрейдеры. С последствиями снегопада начали бороться уже днем 24 декабря. На уборку снега вышли 147 машин. Сотрудники комбинатов благоустройства обработали проезжую часть 1,5 тыс. т песко-соляной смеси.

Мэрия попросила горожан с пониманием отнестись к временному ухудшению дорожных условий. Автовладельцев попросили выбирать соответствующий скоростной режим и манеру вождения, а также отказаться от парковки в правых полосах магистралей в ночное время, чтобы не мешать работе спецтехники.

Во время зимней уборки улиц сотрудники комбинатов благоустройства обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, сгребают и подметают снег, формируют снежный вал для последующего вывоза. Затем рабочие вывозят снег, зачищают дорожные лотки, скалывают лед и удаляют снежно-ледяные образования.

Во время снегопада сначала обрабатывается проезжая часть, а затем наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках и остановках общественного транспорта. Рабочие обрабатывают проезжую часть улиц, по которым проходят общественный транспорт. На сплошную обработку всей улицы уходит около трех часов. После этого начинается подметание проезжей части. При этом снег сдвигают в лотковую часть дорог для временного складирования.

Вывоз снега осуществляется в два этапа. Снег убирают от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей осуществляется. Ко второму этапу приступают в первые 24 часа.