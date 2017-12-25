Ученые прогнозируют наплыв мигрантов в Европе к 2100 году из-за изменений климата

Источник: AFP 2017

К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке на основе изучения нынешних глобальных тенденций.

По мнению руководителя группы экспертов в Колумбийском университете профессора Вольфрама Шленкера, «в Европу устремится нарастающее количество отчаявшихся людей, бегущих из своих стран».

Изменения климата приведут к большему числу засух, наводнений, ураганов и повышению уровня мирового океана.

Эти факторы, вероятно, в значительной степени затруднят сельскохозяйственную деятельность, а порой сделают ее невозможной, в различных регионах планеты, в том числе в странах к югу от Сахары и ряде районов Азии, указывают исследователи.

Этот глобальный эффект будет ощущаться и в Европе, но более низкие средние температуры, относительное благополучие и современная инфраструктура помогут сдержать негативные тенденции и сделают континент более привлекательным местом для мигрантов.

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Прогнозы авторов исследования базируются, в частности, на данных о подаче заявлений гражданами из 103 стран на предоставление убежища в Евросоюзе в 2000 — 2014 годах, в среднем ежегодно достигавших 350 тыс. Эксперты сопоставили количество заявок с информацией об экологических факторах, таких как температура и погода, и скорректировали данные по таким аспектам, как конфликты и политическая нестабильность.

Рост числа мигрантов в Европе из-за изменения климата еще более обострит, по словам Шленкера, политическую напряженность. «(Страны) Европы уже и так конфликтуют по поводу того, сколько принять беженцев», — констатирует он.