Ученые прогнозируют наплыв мигрантов в Европе к 2100 году из-за изменений климата

К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке на основе изучения нынешних глобальных тенденций.
По мнению руководителя группы экспертов в Колумбийском университете профессора Вольфрама Шленкера, «в Европу устремится нарастающее количество отчаявшихся людей, бегущих из своих стран».
Изменения климата приведут к большему числу засух, наводнений, ураганов и повышению уровня мирового океана.
Эти факторы, вероятно, в значительной степени затруднят сельскохозяйственную деятельность, а порой сделают ее невозможной, в различных регионах планеты, в том числе в странах к югу от Сахары и ряде районов Азии, указывают исследователи.
Этот глобальный эффект будет ощущаться и в Европе, но более низкие средние температуры, относительное благополучие и современная инфраструктура помогут сдержать негативные тенденции и сделают континент более привлекательным местом для мигрантов.
Прогнозы авторов исследования базируются, в частности, на данных о подаче заявлений гражданами из 103 стран на предоставление убежища в Евросоюзе в 2000 — 2014 годах, в среднем ежегодно достигавших 350 тыс. Эксперты сопоставили количество заявок с информацией об экологических факторах, таких как температура и погода, и скорректировали данные по таким аспектам, как конфликты и политическая нестабильность.
Рост числа мигрантов в Европе из-за изменения климата еще более обострит, по словам Шленкера, политическую напряженность. «(Страны) Европы уже и так конфликтуют по поводу того, сколько принять беженцев», — констатирует он.
«Из истории человечества мы знаем, что массовая миграция нередко оборачивается конфликтами и войнами с разрушительными последствиями», — добавляет эксперт из Лондонской школы экономики и политических наук Боб Уорд.